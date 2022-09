ASSE – Mercato : l'AC Ajaccio confirme avoir tout tenté pour récupérer Krasso

Meilleur joueur de Ligue 2 en ce début de saison (7 buts, 2 passes décisives en 7 apparitions), Jean-Philippe Krasso (25 ans) a eu plusieurs opportunités pour quitter l'ASSE cet été, à un an de la fin de son contrat. En Ligue 1, l'AC Ajaccio, le club où il était prêté en deuxième partie de saison l'an dernier, a bel et bien tenté sa chance.

Dans les colonnes de Corse-Matin, Johan Cavalli (coordinateur sportif de l'ASSE) a reconnu avoir tout tenté avant de buter sur des Verts finalement trop gourmand pour ses maigres moyens :

« Krasso, personne ne le connaissait et on s’est battu pour ce joueur. On était sûrs de nous, même si on nous l’avait fortement déconseillé jusqu’au dernier jour. Mais avec le coach, je savais très bien que dans notre philosophie, il allait donner satisfaction. Et il a peut-être été le plus qui nous a fait monter en L1. On aurait voulu le conserver. Mais il fait partie d’un club qui est descendu, qui a un nom, qui a voulu vendre des joueurs à un montant élevé. Pour nous, c’était inenvisageable, on n’avait pas les moyens. D’autres ont essayé, beaucoup plus huppés que nous, et n’ont pas eu plus de réussite. On a réussi à le faire venir, mais malheureusement on n’est pas parvenu à le garder ».