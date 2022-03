ASSE - Mercato : l'AC Milan lorgne un remplaçant des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Depuis que Pascal Dupraz a succédé à Claude Puel à Saint-Etienne en décembre, il a installé une défense à trois centraux, histoire de rassurer son équipe. Mickaël Nadé en est devenu un titulaire indiscutable, de même qu'Eliaquim Mangala et Falaye Sacko à partir du mercato de janvier. Ces trois-là étaient inamovibles jusqu'à la blessure du dernier nommé, lors de la réception de Troyes (1-1) il y a deux vendredis. Mais toujours est-il que Harold Moukoudi et Saïdou Sow, qui ont en plus participé à la CAN en janvier, devaient se contenter des miettes.

Eh bien, ça n'a pas empêché l'AC Milan de flasher sur le jeune Malien de 19 ans et d'être prêt à faire un effort pour lui dès cet été. Selon La Gazzetta dello Sport du jour, les Rossoneri, actuels leaders de Serie A, voudraient le recruter dès cet été. Sow, sous contrat jusqu'en 2025 avec l'ASSE, est courtisé par d'autres grands clubs européens. Une aubaine pour les Verts, en difficulté économique.

📰 #Tuttosport: If the cost of Sven #Botman is too high for the #Rossoneri, there are two other names that could suit #Milan. Maxime Estève and Saidou Sow. pic.twitter.com/XZXEVLDKhM