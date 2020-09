ASSE – Mercato : l'affaire Fofana éclipse un départ réglé en catimini

Depuis qu'il est sorti du silence hier soir, Wesley Fofana (AS Saint-Etienne, 19 ans) fait trembler le Forez. La situation est telle que le reste du plan dégraissage des Verts est passée au second plan. Actuellement, personne ne parle du cas Yann M'Vila, qui a pourtant quitté Saint-Etienne pour le Pirée et pourrait même signer dans la journée.

Un autre départ serait également sur le point d'être réglé selon la presse turque : celui d'Assane Diousse, un joueur pour qui Claude Puel n'a qu'une confiance modérée. Le milieu sénégalais doit s'engager dans la journée pour Ankaragücü (D1 turque). Il s'agirait d'un prêt d'un an.

L'ancien joueur d'Empoli est attendu en Turquie pour passer sa visite médicale. Arrivé en 2017 pour 5 M€ et sous contrat jusqu'en juin 2022, le natif de Dakar n'est jamais parvenu à s'imposer à l'AS Saint-Etienne.