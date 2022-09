ASSE - Mercato : l'anecdote ahurissante sur la venue d'Ignacio Ramirez

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

On appelle ça le Panic Buy. Et ça se comprend assez vite, tant la panique, en effet, gagne certains clubs au moment de boucler le mercato. A l'ASSE, on sait de quoi il en retourne puisque, souvent, des joueurs ont signé leur contrat dans les toutes dernières minutes. Ce fut le cas il y a plus d'un an avec Ignacio Ramirez, débarqué à Saint sans que personne le connaisse.

Problème, ni Claude Puel, ni son adjoint, Jacky Bonnevay, en savaient plus. C'est ce dernier qui raconte ci-dessous et c'est ahurissant.