ASSE – Mercato : l'arrivée d'Ibrahim Sissoko fait débat chez les Verts

A priori c'est une bonne pioche

« J'avais été déçu que l'ASSE ne parvienne pas à enrôler Ibrahim Sissoko l'an dernier, alors qu'il était libre après son départ de Niort. Il avait préféré signer à Sochaux. Sa saison dans le Doubs a confirmé qu'il savait être décisif en L2 puisqu'il a inscrit 13 buts, délivré 5 passes décisives. Ce sont des stats très correctes et le profil du Malien est intéressant : c'est un costaud, une armoire à glace ! Avec son physique de déménageur, il devrait être un bon point d'appui pour les Verts et on peut imaginer qu'il sera complémentaire d'Ibrahima Wadji, avec la vitesse du Sénégalais. Pour Gaëtan Chrbonnier, je demande à voir, mais avec ces trois attaquants là, l'ASSE dispose à présent d'une vraie force de frappe.

Maintenant, il faut un 10 !

En revanche, que l'on ne s'y trompe pas : Sissoko n'évolue pas du tout dans le registre de Jean-Philippe Krasso. Il n'a pas les mêmes qualités techniques, la même vista. Ce n'est pas un 9 et demi, mais un 9 tout court, un pivot. Et à mon sens, sa venue implique un changement tactique. Je pense que l'ASSE doit désormais revoir son milieu et évoluer avec un double-pivot devant sa défense à trois, et non plus avec une pointe basse, une sentinelle à laquelle Laurent Batlles ajoutait deux relayeurs. J'espère donc que le club se mettra en quête d'un bon numéro 10, d'un joueur capable d'organiser le jeu, de servir les deux attaquants et d'alimenter les pistons. Mathieu Cafaro peut évoluer dans ce registre mais il a maintenant ses repères à droite. Dylan Chambost, Victor Lobry ou Benjamin Bouchouari peuvent aussi remplir le rôle, mais je pense que l'ASSE doit faire l'effort sur un 10 de niveau supérieur. Ce serait une vraie plus value, et un signe fort de son ambition. »

Laurent HESS





Attention au vestiaire...

« Au niveau du football, je n’ai pas grand-chose à dire de mal sur le buteur malien. A Béziers, Niort et Sochaux, Ibrahim Sissoko a prouvé qu’il était un vrai bon avant-centre pour ce type de championnat rugueux. Vu leurs moyens, les Verts ne pouvaient, de toute façon, pas attirer beaucoup plus fort pour remplacer Jean-Philippe Krasso. Bien sûr, on n’est pas sur le même profil. Il s’agit d’un joueur moins altruiste et moins technique, mais, au niveau du sportif, je n’ai rien à dire.

Sa réputation fait (un peu) peur

Au niveau de l’état d’esprit, sans forcément tomber dans le piège des « on dit », j’ai quand même quelques points qui me dérangent. Je n’ai pas oublié qu’il y a un an, Ibrahim Sissoko réclamait 100 000€ par mois pour signer chez les Verts en Ligue 2 et qu’il avait alors préféré prendre l’argent à Sochaux que de venir dans le Forez. Dans le Doubs, j’ai aussi pu voir que l’intéressé trainait une réputation peu enviable. Certains le présentent comme un « prétentieux », « irrespectueux à l’égard du club », « capable de retourner un vestiaire par son attitude nonchalante »… On va dire qu’on ne peut pas plaire à tout le monde et que cela ne présage en rien du joueur qu’il sera à Sainté. Mais c’est vrai que j’essaie aussi de me rassurer en me disant que Lucas Gourna-Douath, qui le connait personnellement, en dit du bien. Comme on dit, qui vivra verra … »

Alexandre CORBOZ

