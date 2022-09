ASSE - Mercato : l'arrivée d'un joker fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Non

« Si Loïc Perrin (coordinateur sportif des Verts) a encore répété que l'ASSE était attentive à un joker pour un attaquant de complément, je suis assez dubitatif sur ce besoin. J'ai apprécié les débuts en tant que titulaire d'Ibrahima Wadji face à Bordeaux. Avec lui et Krasso, je pense qu'il y a suffisamment de matière pour ne pas additionner un joueur destiné à cirer le banc. Laurent Batlles s'est attaché les services de beaucoup de joueurs polyvalents et je pense qu'il n'y a pas nécessité d'ajouter un joueur de complément supplémentaire dans l'effectif. Lors de Sainté-Bordeaux, les Verts avaient déjà la quasi-totalité de leur effectif disponible et on se rend déjà compte qu'il n'y avait plus la place pour les jeunes (Ayman Aïki notamment) et que certains éléments qu'on pensait dévolus à la rotation n'y figuraient pas (Aïmen Moueffek ou encore Saidou Sow). Pour moi c'est bien la preuve qu'à moins d'une cascade de blessés dans l'effectif, l'ASSE n'a pas d'autres besoins. D'ailleurs, je tiens à rappeler qu'à l'origine de l'amendement un joker se devait d'être médical. Trop de clubs l'utilisent avec désinvolture, simplement pour l'opportunité pour compléter leur Mercato mais, à la base il s'agissait de pouvoir trouver sur le marché franco-français un joueur pour dépanner après une grave blessure... »

Alexandre CORBOZ



Un bon piston, je ne dirais pas non !

« Je trouve l'effectif déjà bien fourni. Batlles a de quoi faire en défense, au milieu et maintenant en attaque depuis l'arrivée de Wadji, même si je déplore que l'ASSE ait mis autant de temps à recruter un avant-centre alors que c'était sa priorité de l'été après les départs de Khazri, Hamouma, Nordin, Bouanga ou encore Crivelli... C'est au poste de piston que le board stéphanois semble regarder les opportunités de joker et je trouve cela assez logique. De retour en forme, Maçon s'impose comme un titulaire, mais il est un peu seul dans ce secteur de jeu et un joueur de couloir supplémentaire ne ferait peut-être pas de mal. Dans ce rôle, Pintor n'a pas été très convaincant contre Bordeaux. Palencia apporte sa contribution mais dans le 3-5-2 que Batlles est en train de mettre en place, l'Espagnol a un profil trop défensif. Cafaro a davantage les caractéristiques pour occuper le couloir gauche mais je trouve ses premiers pas en Vert vraiment laborieux. Et si Chambost est une autre option possible,c'est sans doute en numéro 10 que le Veauchois s'exprime le mieux. Donc un bon piston, je dis oui. Mais à condition que ce soit une vraie valeur ajoutée, parce que recruter pour recruter, non merci ! »

Laurent HESS