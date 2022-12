ASSE - Mercato : l'arrivée de Charbonnier compromise par une incroyable boulette !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'histoire était belle : engluée à la dernière place de la Ligue 2, l'AS Saint-Etienne pensait avoir réalisé un gros coup en devançant Le Havre et Caen pour le recrutement de l'expérimenté attaquant Gaëtan Charbonnier (33 ans). En fin de contrat en juin, le joueur formé au PSG n'est plus titulaire en Bourgogne alors que ses 17 buts la saison passée ont permis à l'AJA de retrouver l'élite. Avec lui, les Verts pouvaient sereinement s'avancer vers la seconde partie de saison. Mais il y a un mais...

Foot Mercato révèle en effet que si le coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, s'est mis d'accord avec Charbonnier pour un contrat de trois ans à 60.000€ mensuels plus une prime en cas de maintien, il n'a pas pris contact avec Auxerre ! Et cela aurait fortement déplu aux dirigeants icaunais, qui auraient par conséquent décidé de fixer une indemnité de départ à 3 M€ pour Charbonnier. Ce qui constituerait un sacré effort pour les Verts et qui est très élevé pour un joueur de cet âge à six mois de la fin de son contrat. Voilà ce qui arrive quand on fait les choses à l'envers...