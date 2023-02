ASSE - Mercato : l'arrivée de Mateo Pavlovic fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Il peut être un renfort

« Je suis plutôt content de voir Mateo Pavlovic débarquer à l'ASSE. C'est un défenseur de caractère, qui connait bien le championnat de France, que ce soit la L1 ou la L2. Pour les Verts, je pense que c'est une plus value. Je pense que c'est un renfort, et qu'il pourra faire une bonne charnière avec Anthony Briançon. Il faut voir où il en est physiquement, mais il va apporter son physique impressionnant, et aussi son mental, sa force tranquille. Ce n'est pas le défenseur central le plus technique, à priori, mais je ne pense pas qu'il soit inférieur à Léo Pétrot, Saïdou Sow, Mickaël Nadé ou Jimmy Giraudon. En plus, il ne s'est engagé que pour six mois. C'est donc un pari à moindre coût. L'ASSE avait peu de temps pour se retourner après la blessure de Briançon mais avec Pavlovic, elle a assuré ses arrières. Il peut être un renfort pour la plus mauvaise défense de L2. Je dis donc « bien joué », en espérant ne pas me tromper... et que le Croate sera opérationnel assez rapidement... »

Laurent HESS

ça ressemble à un panic buy

"Comme tout le monde, j'ai le souvenir du Mateo Pavlovic qui jouait avant-centre à Angers pour dépanner Stéphane Moulin. De ce guerrier qu'on utilisait pour « mettre du poids et de la taille » devant car il n'avait pas vraiment sa place en charnière centrale au SCO à l'époque. Je mentirais si je disais que j'avais suivi sa carrière ensuite et notamment son début de saison du côté de Rijeka.

Est-ce que le Croate est une bonne affaire ? Difficile à dire... Pour moi, cela correspondait surtout à l'opportunité de faire signer un guerrier dans l'urgence pour remplacer un autre guerrier, Anthony Briançon, blessé. Sauf que, finalement, le capitaine des Verts s'est juste fait une grosse entaille à la jambe face à Sochaux et sera bel et bien de retour durant le mois de février. Peut-être même dès la réception de Nîmes.

Pour moi, on a surtout recruté Mateo Pavlovic pour le match de Dijon, en sachant qu'il est arrivé pour Bastia et n'était pas prêt à démarrer contre Annecy car à court de rythme. D'où mes interrogations sur la pertinence de faire un tel coup. Quand je pensais au recrutement d'un défenseur central à l'ASSE, j'imaginais davantage un renfort sur le long terme plutôt qu'un prêt de six mois d'un trentenaire. Je pense surtout que les dirigeants stéphanois ont paniqué quand, à trois jours de la fin du Mercato, Briançon s'est blessé. De peur de finir avec un axe Sow – Nadé ou Sow – Giraudon, ils ont simplement collé une rustine sur un pneu crevé..."

Alexandre CORBOZ