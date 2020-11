ASSE – Mercato : l'ASSE a raté un cador de L1... et deux fois plutôt qu'une !

Auteur de deux buts contre les Verts la saison passée et actuellement meilleur buteur de la saison de L1 (8 buts), Boulaye Dia, l'attaquant de Reims, auteur d'un doublé hier à Lens (4-4), a confié au site Get French Football News qu'il avait failli rejoindre l'ASSE il y a quelques années. « Quand j'avais 12 ans, j'avais été invité à passer un essai de deux jours à l'ASSE. On a pris la route avec mon père mais arrivés au péage, la voiture est tombée en panne. Nous avons donc appelé un taxi et sommes nous rentrés chez nous à Oyonnax. Je n'ai pas passé cet essai et Saint-Etienne n'a jamais rappelé ».

Reims plus réactif

Et d'après nos informations, le joueur passé par Jura Sud avait à nouveau été conseillé aux Verts, par un intermédiaire, il y a deux ans et demi, suite à une très belle prestation lors de la victoire jurassienne à Andrézieux (3-1). Sans suites, là encore, alors que Dia ne s'était pas encore officiellement engagé avec Reims. L'attaquant de 23 ans est aujourd'hui estimé à 15 M€...