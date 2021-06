ASSE – Mercato : l'avenir d'Arnaud Nordin fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

« … Il faut surtout que la direction de l'ASSE évite de faire une « Jonathan Bamba ». Pour moi, il faut surtout que son cas soit réglé avant la fin de l'été pour ne pas le laisser aller jusqu'au 1er janvier avec la possibilité de signer gratuitement dans le club de son souhait. Je ne suis pas contre une prolongation d'Arnaud Nordin car j'estime qu'à 22 ans il dispose d'un beau potentiel. On parle d'un joueur de percussion, qui comptabilise les sélections en équipe de France Espoirs (7) et dispose déjà d'une riche expérience (137 matchs pros, 18 buts, 5 passes décisives). Certes, son exercice 2020-21 ne fut pas d'une extrême efficacité (4 buts, 4 passes) mais je continue de penser qu'il a les capacités pour devenir un très bon joueur de Ligue 1.

Maintenant mon pragmatisme et la situation économique de l'ASSE me font aussi penser que si les négociations pour une prolongation patinent, il faut savoir rester à l'écoute des offres. Même s'il s'agit d'un montant symbolique (aux alentours de 5 M€). Sainté n'a pas su exploiter le potentiel marchand d'un Jonathan Bamba, laissant au LOSC la possibilité de faire une belle plus-value trois ans plus tard. Sainté ne sort pas suffisamment de gros joueurs offensifs pour se permettre de les utiliser jusqu'au terme de leur contrat. Si la direction perçoit chez Arnaud Nordin une volonté de jouer la montre, il ne faut pas hésiter à prendre les devants... Quitte à le pousser vers un départ. »

Alexandre CORBOZ

En cas d'offre intéressante, autant le vendre

« Nordin est dans une situation qui peut rappeler celle de Jonathan Bamba, comme Alexandre l'évoque. Dans un an, il pourrait partir libre puisque son contrat s'achève en juin 2022. Mais je ne pense pas que l'ASSE aurait autant de regrets avec lui qu'avec le néo champion de France lillois. Depuis deux ans, je ne vois pas le petit attaquant progresser. Il avait bien débuté sa saison, il a eu un bon passage au début de l'hiver, mais au final il finit l'exercice 2020-21 avec 4 buts et 4 passes décisives. Statistiquement, c'est moyen. Et dans son jeu, je trouve que Nordin a toujours les mêmes lacunes : de mauvais choix dans la zone de vérité, du déchet sur le plan technique, peu de consistance dans les duels. Le Parisien aura 23 ans le 17 juin. Dans l'idéal, c'est un joueur à conserver, bien sûr, surtout qu'une vente cet été serait une vente au rabais, forcément. Mais si une offre tombe dans les semaines à venir, je comprendrais que l'ASSE le vende. Un sou est un sou et il ne s'agirait surtout pas de refaire une Bamba avec un départ libre l'été prochain. »

Laurent HESS