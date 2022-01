ASSE - Mercato : l'avenir d'Etienne Green, un casse-tête pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Paul Bernardoni (24 ans) devrait faire ses grands débuts sous le maillot de l'AS Saint-Etienne ce soir pour la réception de Lens. Prêté par le SCO d'Angers, le gardien de 24 ans va tenter de se relancer à titre personnel après des derniers mois difficiles en Anjou. Et il va également tâcher d'apporter son expérience du maintien à une équipe juvénile. C'est pour cela que Pascal Dupraz l'a choisi et c'est pour cela qu'Etienne Green (21 ans), actuellement blessé, ne devrait pas retrouver sa place d'ici la fin de la saison. Mais cela n'est pas sans poser des problèmes, comme l'a expliqué Bernard Lions dans L'Equipe :

"D'ici au 30 juin, et conformément aux engagements pris devant la DNCG, l'ASSE devra vendre pour 20 M€. Or, dans cet effectif avec 17 joueurs arrivant en fin de contrat, Green (lié jusqu'en 2025) semble être, avec le milieu Lucas Gourna-Douath (18 ans, 2025), le plus bankable. En optant pour la nationalité sportive anglaise, il n'a pas seulement permis à Stefan Bajic de réintégrer l'équipe de France Espoirs par ricochet. Il a surtout augmenté sa valeur marchande. Surtout en Premier League. Elle est aujourd'hui estimée, comme celle de Gourna-Douath, à 10 M€. S'il continue à jouer. Ce ne sera donc visiblement plus le cas. La solution consisterait à le vendre dès ce mercato d'hiver. A ce jour, l'ASSE n'a pas reçu d'offre concrète. Et Green ne veut pas quitter son club de cœur. Quitte à devoir vivre dans l'ombre de Bernardoni jusqu'en mai."