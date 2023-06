ASSE - Mercato : l'avenir de Charbonnier fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Bien sûr qu'il faut le prolonger !

« Si tout était quasiment d'équerre pour que Gaëtan Charbonnier reste à l'ASSE en cas de maintien en Ligue 2, le nouveau contrat de l'attaquant n'est pas encore signé et les discussions sont toujours en cours (portant sur un salaire largement revu à la baisse). Je comprends que la question se pose pour un joueur de 35 ans qui reviendra tout juste d'une très grave blessure mais, à la place des Verts, et compte-tenu du départ annoncé de Jean-Philippe Krasso, je me battrais pour conserver l'ancien joueur de l'AJA, lequel a été le détonateur du renouveau de Sainté.

Gaëtan Charbonnier est le joueur type estampillé Ligue 2, le meilleur buteur en activité de cette division. On sait que, pour remonter et sauf exception (Le Havre cette année), une équipe a besoin d'un grand gardien et d'un buteur. Sainté a son grand gardien avec Gautier Larsonneur et il peut s'assurer la présence de deux buteurs avec Ibrahima Wadji et Gaëtan Charbonnier. Deux profils différents et qui, à mon sens, peuvent être complémentaires.

Pour moi, la question de la prolongation de Gaëtan Charbonnier ne doit pas se poser davantage que celle du recrutement définitif de Mathieu Cafaro ou Niels Nkounkou. Alors oui, contrairement aux deux autres, « Charbo » n'offre aucune perspective de revente ou de plus-value économique. Sa plus-value est purement sportive avec un vrai rôle d'encadrant à jouer dans le vestiaire. »

Alexandre CORBOZ

« Je suis partagé »

« Je suis plus partagé qu'Alexandre au sujet de Charbonnier. L'ASSE peut lui dire merci car il a joué un rôle important dans son maintien, avec son but à Niort et celui contre Caen qui a sans doute sauvé la tête de Batlles. Mais en toute honnêteté, les quelques matches de « Charbo » sous le maillot vert m'ont interpelé sur son niveau physique, avec un certain manque de vitesse et de répondant dans les duels. Son sang froid, ce côté clinique devant le but et son mental de gagneur, de leader, plaident pour sa prolongation, c'est certain.

Mais à contrario, on peut se poser des questions. Quand va-t-il revenir ? Dans quel état ? Les croisés à 34 ans, ce n'est pas anodin. J'ai aussi quelques doutes sur sa complémentarité avec Wadji. Je vois plus Charbonnier aujourd'hui comme un finisseur que comme un 9 et demi. Il n'aura pas le même volume que Krasso et pour remplacer l'Ivoirien, je pense qu'il serait préférable d'axer les efforts sur quelqu'un d'autre. Quitte à conserver Charbonnier dans un rôle de joker de luxe. Le tout dépendant aussi des conditions salariales, bien sûr. »

Laurent HESS