ASSE – Mercato : l'avenir de Charles Abi est acté

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Buteur dès son premier match avec Guingamp, au Paris FC (1-0), Charles Abi a terminé la première partie de saison sur le banc du club breton. Mais le coach de l'EAG,Stéphane Dumont, a balayé dans Ouest-France l'information selon laquelle un retour à l'envoyeur était envisagé dès la mi-saison...

« Je n’ai jamais entendu de la part du club que nous ne voulions pas le conserver, a soutenu l'ancien lillois. C’est une certitude ! On compte sur Charles pour la deuxième partie de saison, c’est une certitude aussi. Que ça première partie de saison n’ait pas été suffisante, c’est aussi une certitude. Il le sait, on le sait. Mais c’est quelqu’un qui travaille correctement au quotidien et qui sera récompensé un moment donné, s’il fait les efforts nécessaires. »