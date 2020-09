ASSE – Mercato : L'avenir de Denis Bouanga fait débat chez les Verts

Alexandre, Saint-Laurent-du-Pape :

« Denis Bouanga fait partie de nos meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur... Si on veut faire bonne figure dans ce championnat, on aura forcément besoin de lui. N'oublions pas que c'était notre atout numéro un la saison dernière. S'il n'avait pas été là, on serait peut-être actuellement en Ligue 2. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« On sait que la situation financière à l'ASSE est compliquée. Si on reçoit une offre de plus de 15 M€, il faudra le laisser partir. Selon moi, ce serait très compliqué pour le club de repousser une telle offre. Pour lui, un départ dans un meilleur club, sans doute européen, serait une suite logique dans sa carrière. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il ait encore toute sa tête à Sainté... »

Jean-Loup, Ploërmel :

« 15 M€, ce serait une très belle offre qui ferait certainement réfléchir les dirigeants, mais Bouanga a été notre meilleur atout offensif la saison dernière. S'il part, est-ce que l'on retrouvera quelqu'un de meilleur ? Pas sûr. »

Romain, Le Puy-en-Velay :

« Il faut le conserver. On manque de joueurs offensifs de qualité. Le club ne peut pas se permettre de se séparer de son meilleur buteur. »

Adrien, Poitiers :

« Il faut absolument le garder ! Bouanga est rapide, puissant, physique et adroit devant les buts, il a déjà prouvé qu'il avait d'énormes qualités. On va avoir besoin de lui. Il doit confirmer sa belle saison. »

Isaac, Marseille :

« Je suis assez partagé. Admettons qu'une offre de 15-20 M€ arrive. Est-ce qu'il est certain qu'une offre supérieure sera proposée l'été prochain ? Non. C'est pour ça que c'est assez compliqué de se positionner. On peut se dire qu'il va tout casser et que sa côte sur le marché des transferts va encore grimper. Mais il peut aussi « plonger »... »

Christophe, Montpellier :

« Il faut le garder. Le vendre enverrait un très mauvais signal. Si nous voulons être un minimum compétitifs cette saison, il faut garder les meilleurs joueurs de notre effectif. Et bien sûr que Bouanga en fait partie !»

Jérémy, Beauchastel :

« Si on veut être ambitieux cette saison, il faut à tout prix le conserver. Bouanga est un très bon joueur, décisif et irréprochable dans l'état d'esprit. Je pense qu'il vaut beaucoup plus que 15 M€. Il n'a que 25 ans. Il peut encore progresser ».