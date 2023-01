ASSE - Mercato : l’avenir de Ghoulam réglé à Angers en début de semaine ?

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

À quoi ressemblera l’avenir de Faouzi Ghoulam ? Après avoir refusé une offre au rabais de l’AS Saint-Étienne pendant la trêve internationale, le latéral gauche algérien pourrait très bientôt rebondir au SCO d’Angers, où il s’entraîne depuis plus d'une dizaine de jours maintenant.

Selon Ouest France, Laurent Boissier a donné rendez-vous à Ghoulam (31 ans) en début de semaine prochaine, alors que le club angevin est toujours handicapé par plusieurs restrictions imposées par la DNCG.

« Il est avec nous, on discutera lundi ou mardi, comment il se sent ici, comme Abdel ressent le joueur. C’est un très bon joueur, il est prêt, avec une mentalité extraordinaire et l’expérience qui nous fait défaut, de temps en temps », affirme le le coordinateur sportif dans le quotidien régional.