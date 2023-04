ASSE - Mercato : l’avenir de Krasso et Nkounkou relancé après leur masterclass à Grenoble ?

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

L’ASSE est inarrêtable. Portés par une confiance totale depuis le début de l’année civile, les Verts se sont imposés avec autorité hier à Grenoble (2-0), pour porter à dix leur nombre de matches consécutif sans défaite (7 victoires, 3 nuls). Si Laurent Batlles n’a pas caché sa satisfaction du devoir accompli, L’Équipe se penche sur l’avenir de Jean-Philippe Krasso (25 ans) et Niels Nkounkou (22 ans).

L'ASSE prête à mettre le paquet pour Nkounkou et Krasso ?

Buteurs au stade des Alpes et meilleurs Verts cette saison, les deux hommes arrivent en fin de contrat en juin (Nkounkou est prêté par Everton) et ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait. « On imagine mal Saint-Étienne ne pas essayer de conserver ses deux hommes en forme, avance le quotidien sportif. Dans les deux cas, il faudra casser la tirelire. Environ deux millions d’euros pour lever l’option d’achat de Nkounkou, prêté par Everton, et certainement des garanties financières pour le deuxième meilleur buteur de Ligue 2. »