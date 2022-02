ASSE - Mercato : l'avenir de la priorité hivernale de Dupraz se dessine loin du Forez

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

L'ASSE a officialisé ce lundi le prêt avec option d'achat d'Enzo Crivelli, l'attaquant français de Basaksehir. Même si l'ancien caennais sort de deux saisons très difficiles en Turquie, Pascal Dupraz a expliqué qu'il correspondait au profil. Pisté par les Verts depuis le début du Mercato, Jean-Philippe Mateta ne viendra donc pas renforcer l'attaque de la lanterne rouge.

Mateta vers Crystal Palace pour 13 M€

Ce qui semblait assez prévisible, surtout qu'il s'était relancé en inscrivant deux buts ces dernières semaines contre Norwich et Millwall. La tendance est à ce que Mateta, prêté par Mayence, soit transféré à Palace, et c'est le chemin que semble prendre l'ancien lyonnais. Ce lundi, les médias anglais annoncent que les discussions sont bien engagées et que Mateta pourrait être transféré pour 13 M€.

Movement at Crystal Palace. Derby have accepted offer worth around £1m for teenage striker Luke Plange. Jean-Philippe Mateta also set to sign on permanent deal from Mainz for £11m. #CPFC https://t.co/2lVnXOaxvN