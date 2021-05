ASSE - Mercato : l'avenir de Wahbi Khazri fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Je ne pense pas qu'il va rester

« Même si Wahbi Khazri a quasiment sauvé l'ASSE dans la course au maintien, je ne vois pas le Tunisien honorer sa dernière année de contrat dans le Forez. Pas plus que je ne le vois prolonger. A moins qu'un très riche repreneur ne débarque, Khazri ne correspond plus aujourd'hui, du fait de son salaire (290 000€ brut par mois selon les estimations de L'Equipe), à la réalité économique de Saint-Etienne.

Je pense que sa bonne fin de saison est profitable à tout le monde. A lui-même d'abord car ses six buts depuis mars remettent la lumière sur lui et lui permettront sans doute de dénicher un dernier gros contrat ailleurs. A 30 ans, le natif d'Ajaccio refusera-t-il une pige exotique dans le Golfe ou en MLS ? Mais la réussite de Khazri est aussi une bonne nouvelle pour l'ASSE, qui n'était pas parvenue à le vendre à l'été 2020 malgré une volonté assumée de Claude Puel de se séparer des gros salaires. Bien sûr, avec la crise sanitaire de la Covid, il est peu probable que le club retrouve sa mise de départ (7 M€) mais un petit transfert paraît quand même de l'ordre du possible.

Pour l'ASSE, comme pour les supporters et Wahbi Khazri, il convient aujourd'hui de profiter l'instant présent. Depuis le mois d'octobre, il s'agit de cohabitation de circonstances et le fait qu'on retrouve le joueur efficace de ses premiers mois à Saint-Etienne est forcément rafraîchissant. »

Alexandre CORBOZ

Il peut aller au boutr de son contrat

« Difficile de savoir de quoi sera fait l'avenir de Wahbi Khazri. Seules certitudes : le Tunisien est en train de faire une très bonne fin de saison et il lui reste un an de contrat. Cette situation contractuelle fait qu'il n'est pas exclu qu'il reste à l'ASSE cet été. Je pense que cela dépendra des propositions. Malgré ses performances, Khazri sera sans doute à nouveau placé sur la liste des transferts car son salaire, le plus gros de l'effectif stéphanois, est peu en rapport avec la politique que souhaite mettre en place le club forézien. Mais l'Ajaccien l'a déjà montré l'été dernier, quand il avait été approché par un club du Golfe, notamment : il n'est pas prêt à aller n'importe où. Même s'il a vu partir à regret son ami Yann M'Vila, après Rémi Cabella, mais aussi Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant, Khazri et sa famille se plaisent à Saint-Etienne, malgré des relations toujours fraîches avec Puel. Fort caractère, c'est Khazri, et lui seul, qui décidera de la suite à donner à sa carrière.»

Laurent HESS