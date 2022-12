ASSE - Mercato : l'entraîneur de Valenciennes vend la mèche pour Larsonneur

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Comme nous vous l'avons annoncé sur notre site, la priorité de l'AS Saint-Etienne pour renforcer sa cage est le gardien de Valenciennes, Gautier Larsonneur, dont le prix a été fixé entre 3 et 4 millions d'euros par les dirigeants valenciennois.

"Il y a des discussions et un intérêt certain"

Présent ce vendredi en conférence de presse à trois jours de la réception d'Amiens, pour le compte 16e journée de Ligue 2, l'entraîneur de VA, Nicolas Rabuel, a plus que confirmé l'intérêt des Verts pour l'ancien Brestois. "Il y a des discussions et un intérêt certain, ses représentants font ce qu’il faut de leur côté et les représentants du club font aussi ce qu’il faut de notre coté. Gautier est focus sur Amiens, il se prépare et travaille parfaitement, en ayant la même bonne humeur que depuis qu’il nous a rejoint. À aucun moment le comportement de Gautier ne perturbe le vestiaire. Il travaille comme si de rien n’était, il est vraiment top."

Ce vendredi, les Verts poursuivent la préparation de #FCAASSE ! 🔜💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 23, 2022

Pour résumer Présent ce vendredi en conférence de presse à trois jours de la réception d'Amiens, le coach de Valenciennes, Nicolas Rabuel, a laissé entendre que le transfert de Gautier Larsonneur à l'ASSE avançait bien.

