ASSE - Mercato : l’enveloppe allouée à Puel pour recruter est connue

Wesley Fofana est aux anges : il vient de voir son rêve de signer à Leicester exaucé par les dirigeants de l’ASSE. Après moult négociations, les deux clubs sont tombés d’accord sur une somme de 35 M€ + 5 de bonus.

« C’est ce que je voulais. Ç’a été long et dur mais cela s’est bien fini. Maintenant, je suis prêt à bosser. Je n’ai pas fait tout ça pour rien, affirme-t-il dans L’Équipe du jour. Pourquoi Leicester ? Il y en a eu beaucoup d’autres. S’il n’est pas le plus grand, Leicester est un grand club où je peux jouer, progresser encore et m’épanouir à 100 %. Il m’a montré qu’il faisait tout pour que je vienne. Parler avec l’entraîneur Brendan Rodgers et Kolo Touré, son adjoint, a beaucoup compté dans mon choix. J’ai été accueilli de la meilleure des manières. Je suis sûr d’avoir fait le bon choix. »

L'ASSE aurait 10 M€ pour recruter

De son côté, Claude Puel est également sûr que l’ASSE ne réinvestira pas la somme dans le recrutement. Les 40 M€ vont servir à éviter « de mettre en danger le club et ses salariés. Il n’y a même pas de débat. Il sera compliqué de se renforcer. » À moins de sortir Miguel Trauco, Ryad Boudebouz ou Wahbi Khazri d’ici à lundi, L’Équipe explique que les Verts auront donc du mal à se renforcer à ces deux postes. Quant au défenseur central, il ne pourra venir que sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Foot Mercato précise néanmoins que Puel bénéficiera de 10 M€ pour recruter où bon lui semble. Le temps presse.