ASSE - Mercato : l’espoir resurgit tout d’un coup dans le dossier Ferhat !

Le nom de Zinédine Ferhat (28 ans) est de nouveau évoqué à l’ASSE. Libre au 30 juin, le milieu offensif algérien de Nîmes ne manque toutefois pas de courtisans. Le voisin de Montpellier est également sur le coup, avec des arguments sportifs et financiers nettement supérieurs à ceux de l'ASSE, compte tenu de sa situation économique et de sa 20e place en L1.

Le MHSC avait toutefois été éconduit cet été. Les Crocos sont pourtant vendeurs pour économiser le salaire de Ferhat (60 000€ mensuels), mais même s’il est difficile d'imaginer le joueur formé au Havre s'engager avec les Verts, une lueur d’espoir a resurgi ce jeudi !

« Courtisé par de grands clubs turcs et grecs, l’Algérien de 28 ans se voit plutôt rester en France, où Saint-Étienne figure parmi ses prétendants, explique L’Équipe. Le président nîmois Rani Assaf, qui avait refusé une offre de 3,25 M € de Strasbourg lors du dernier mercato, devrait être moins gourmand cet hiver. »

