ASSE – Mercato : l'ESTAC ouvre les vannes pour d'autres soldats de Batlles !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Depuis son arrivée à l'ASSE, Laurent Batlles a beaucoup pioché du côté de l'ESTAC. En plus de l'analyste vidéo Romain Brottes, Dylan Chambost et Jimmy Giraudon, laissés libres par le club aubois, ont rebondi dans le Forez. Tristan Dingomé pourrait de son côté vite suivre le mouvement. Une situation qui ne dérange pas forcément les dirigeants troyens.

« Laurent a raison »

Dans les colonnes de l'Est Eclair, le directeur sportif François Vitali a donné sa bénédiction : « Laurent a raison de solliciter des joueurs en qui il a confiance et avec qui il a performé en Ligue 2 et sur la première partie de saison en Ligue 1. C’est normal. Si Laurent veut des joueurs qui lui correspondent et qu’on est ouvert, il n’y a aucune raison. Certains auront un intérêt pour le projet proposé à Saint-Étienne ; d’autres voudront continuer en Ligue 1, avec l’Estac. Mais c’est le projet des joueurs, au-delà du côté affectif ; pour un joueur, jouer en Ligue 1, c’est quand même plus fort que jouer en Ligue 2. »

Le média local précise toutefois que cette belle profession de foi n'est valable que pour les indésirables de Bruno Irles mais pas pour Florian Tardieu, Gauthier Gallon ou Yoann Salmier, d'autres joueurs appréciés de Batlles mais que l'ESTAC souhaite conserver...

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

UNE SEMAINE DÉCISIVE ! 👊

Sanctions, vente du club, transferts... Il va se passer beaucoup de choses lors des sept prochains jours !

🗞 Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/sTLO6IWUR4 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 21, 2022

L'ESTAC ouvert à d'autres départs Si Laurent Batlles souhaite recruter plus de ses anciens soldats à l'ESTAC, la direction du club aubois ne s'oppose pas aux départs... Surtout si cela touche certains indésirables de Bruno Irles. Tristan Dingomé est notamment concerné.

Alexandre Corboz

Rédacteur