ASSE - Mercato : l'OGC Nice torpille tout seul la piste Saliba

En milieu de journée, un intérêt de l'OGC Nice pour William Saliba a circulé. Expédié dans les limbes de la réserve d'Arsenal, avec qui il ne joue d'ailleurs pas, le défenseur central de 19 ans devrait être prêté cet hiver. De préférence, en ce qui le concerne, à l'AS Saint-Etienne, où il a été formé et qu'il a quitté l'été dernier (même s'il avait été transféré chez les Gunners un an avant). Mais l'arrivée des Aiglons sur ce dossier pouvait rebattre les cartes, étant donné que ceux-ci ont des moyens et une ambition plus grands que les Verts actuellement.

Vieira bientôt viré ?

Seulement, le principal intéressé était davantage attiré par un retour dans le Forez, où il connaît tout et quasiment tout le monde. Lui qui serait un peu perdu à Londres a besoin de retrouver le confort de Saint-Etienne pour pouvoir se relancer après plusieurs mois très compliqués. Avantage ASSE, donc, d'autant que ça va mal à l'OGCN.

Selon Nice Martin, le président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère, aurait fait une descente dans le vestiaire dimanche dernier après la défaite contre Dijon (1-3), lanterne rouge du championnat, pour pousser un coup de gueule. Si ce sont les joueurs qui étaient visés, le dirigeant s'interrogerait de plus en plus sur la continuité de Patrick Vieira au poste d'entraîneur. Il serait en pleine réflexion avec le propriétaire du club à ce sujet. Mais Vieira, légende d'Arsenal, est un relai privilégié pour négocier avec les Gunners un éventuel prêt de Saliba. S'il n'est plus là, il y a peu de chances pour que le défenseur central prenne la direction de la Côte d'Azur…