ASSE - Mercato : l'OL s'invite dans le dossier Guirassy

Révélée hier par le site 90Football, la piste Serhou Guirassy à Saint-Etienne comporte de nombreux obstacles. Notamment, bien évidemment, un obstacle financer. Car l'attaquant de 25 ans gagne environ 200.000€ par mois au Stade Rennais. Or, 200.000€, c'est l'enveloppe que l'ASSE est prête à mettre au niveau salarial pour l'ensemble de ses recrues hivernales ! Pour espérer se faire prêter l'ancien Amiénois, les Verts vont donc devoir compter sur un gros effort du SRFC.

Le site En Vert et Contre Tous estime que les Bretons devront prendre à leur charge plus de la moitié du salaire de leur joueur en cas de prêt dans le Forez. Accepteront-ils de faire un tel effort, sachant que Guirassy a quand même rendu des services lors de la première partie de saison (4 buts et 2 passes décisives en 1065 minutes) ?

On peut d'autant plus se poser la question que les principaux décideurs au sein du club, Florian Maurice et Bruno Genesio, sont des Lyonnais très attachés à l'OL. Auront-ils envie de donner un coup de main au rival stéphanois dans son opération maintien ?

Encore une fois, les moyens financiers de l'ASSE sont en cause #ASSE https://t.co/sAZrKOkiC3 — Envertetcontretous (@Site_Evect) January 15, 2022