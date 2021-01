ASSE – Mercato : l'OM l'avait approché mais Boubacar Fall a signé chez les Verts !

C'est fait. Boubacar Fall est un nouveau joueur de l'ASSE, photo à l'appui et avec un contrat pro de trois ans à l'issue de son contrat stagiaire de six mois, comme l'indique Manu Lonjon sur Twitter. Le gardien de 19 ans est annoncé très prometteur, y compris par Claude Puel. « Il est là pour passer la visite médicale et il va nous rejoindre, a confié le coach des Verts ce midi. Il n'y aura pas de changement dans la hiérarchie pour l'instant. C'est un jeune joueur. Il apportera ses qualités. Il lui faudra un temps d'adaptation, surtout à cette période là avec le froid. Mais il a un très gros potentiel. C'est un élément en devenir. Il correspond bien à ce qu'on veut faire. Il n'est pas prêt de suite mais on va travailler pour le futur. »

Longoria (OM) s'était renseigné en novembre

Quant au site Treize013, il révèle que l'OM s'était renseigné sur le portier, via Pablo Longoria, en novembre, par l'intermédiaire de l'agent du joueur. Lequel est notamment conseillé par Jody Viviani, l'ancien gardien de l'ASSE, présent à ses côtés à L'Etrat, aujourd'hui.