ASSE – Mercato : l'opération Mostafa Mohamed prend forme, il est très intéressé !

On le sait, Claude Puel a demandé deux renforts à l'ASSE : un défenseur central et un avant-centre. Et deux noms ont filtré pour l'attaquant : celui d'Islam Slimani, qui négocie avec Leicester pour résilier son contrat, et celui de Mostafa Mohamed, le jeune attaquant (23 ans) de Zamalek.

Nabil Djellit est formel : Mohamed est « très intéressé » par l'ASSE

De sources égyptiennes, l'ASSE est déjà passée à l'attaque pour Mohamed. Et le joueur aurait engagé un bras de fer pour quitter son club. Pour mieux rejoindre les Verts ? C'est ce que semble savoir Nabil Djellit, le journaliste de France Football, joint par le site Sainté Inside. « Je peux vous dire de source sûre que Mohamed Mostafa est très intéressé par Sainté », a en effet révélé Djellit, dont Sainté Inside s'apprête à publier un entretien exclusif. Le joueur serait également dans le viseur du FC Nantes. L'ASSE aurait déjà proposé 3,5 M€, Zamalek espérerait 5 M€. A suivre...