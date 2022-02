ASSE - Mercato : la belle trouvaille des Verts clairement identifiée

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

« C’est un joueur technique, très bon dans le un contre un. Il va assez vite. En club il joue latéral droit. En sélection malienne il joue dans l’axe mais il a joué pas mal de matchs à droite et il a aussi dépanné à gauche. C'est une valeur sure pour nous en sélection. C’est un joueur fiable, on est très satisfait de son rendement » : sur Poteaux Carrés, Fousseni Diawara, le sélectionneur adjoint du Mali, avait validé l'arrivée de Falaye Sacko à l'ASSE. Et les trois premiers matches livrés par le joueur prêté par Guimaraes vont dans le sens de l'ancien défenseur des Verts. Titularisé dans l'axe aux côtés d'Eliaquim Mangala et Mickaël Nadé quelques jours seulement après avoir débarqué à L'Etrat, Sacko (26 ans) avait fait belle impression contre Montpellier (3-1) avant de confirmer à Clermont (2-1), puis face à Strasbourg (2-2).

Blachon : « C'est un futur Fousseni Diawara »

Lors de ce troisième match sous le maillot vert, face à la 2e meilleure attaque de L1, le Malien passait un premier test sérieux avant celui qui l'attend samedi à Paris, et il l'a réussi en mettant en échec Habib Diallo, Ludovic Ajorque, Kévin Gameiro et compagnie. Vitesse, lecture du jeu, relances, Sacko a tout d'une belle trouvaille, lui qui était dans les radars de l'ASSE depuis 2019. « C'est un futur Fousseni Diawara. Il apporte déjà beaucoup à notre défense », a commenté Alain Blachon, l'ancien adjoint de Christophe Galtier, sur le plateau de l'émission Club ASSE. Dans Le Progrès, Salif Keita a dit lui aussi le plus grand bien de son compatriote. « C’est un bon joueur, a confié le Malien. Il a surtout joué latéral droit avec le Mali mais il peut aussi jouer dans l’axe et comme milieu défensif. Falaye a beaucoup de qualités et est régulier. Il faut qu’il prenne son métier au sérieux et écoute les conseils qu’on lui donne. Mais je pense que c’est le cas parce qu’il a beaucoup progressé ces dernières années ». Sacko avait disputé la dernière CAN en défense centrale, au sein d'une défense à quatre, et depuis qu'il évolue à ce poste sa sélection n'a encaissé qu'un but en 15 matches. A l'ASSE, il contribue à solidifier une défense qui prend beaucoup moins de buts depuis l'arrivée sur le banc de Pascal Dupraz. « Il fait de super matchs et Nadé est intéressant dans les duels, estime Alain Blachon. Quant à Mangala, il faut qu'il retrouve le rythme de la compétition et pour cela il n'y a pas de secret, il faut qu'il joue. Il faut lui laisser un peu de temps mais il compense par son leadership. On voit que Nadé a beaucoup plus d'assurance à ses côtés, et Sacko est en confiance aussi. »

Un Sacko qui, après la Hongrie (Ujpest), la Belgique (Saint-Trond) et le Portugal (Guimaraes), débute du bon pied sa 4e expérience en Europe.

Dupraz : « Il est solaire » Lors de son point presse, vendredi dernier, Pascal Dupraz n'a pas tari d'éloges sur Falaye Sacko. « Je lui ait que j'avais l'impression qu'il était là depuis dix ans, a expliqué le coach des Verts. On n'entend pas le son de sa voix mais il est lunaire. C'est une vraie bonne pioche. Notre Mercato a été bien pensé. »