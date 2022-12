ASSE - Mercato : la confidence de Ghoulam qui en dit long sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Laurent Batlles a trouvé des motifs de satisfaction malgré la défaite de l’ASSE, hier à Mallemort contre l’AC Ajaccio en amical (0-1). Notamment la première période de son équipe qui a pourtant évolué avec une défense à quatre... où évoluait un certain Faouzi Ghoulam.

« Concernant Faouzi Ghoulam, il est dans la continuité de ce qu'on veut, a déclaré le coach des Verts après le match. Il s'entraîne et on verra ce qu'il se passera de son côté et du nôtre. Il doit prendre des décisions sur son avenir et nous aussi. On va voir comment ça évolue. » En privé, son entourage assure qu’un retour à l’ASSE ne serait pas d’actualité.

Sauf que Ghoulam a lâché une petite confidence qui pourrait l’avoir trahi sur son avenir. Lors de l’échauffement précédant le match d’hier, Poteaux Carrés glisse qu’il a répété à plusieurs reprises cette petite phrase à ses coéquipiers : « On va s'en sortir ensemble ». Symbolique ?