ASSE – Mercato : la cote d'Etienne Green a explosé sur le marché

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Devenu titulaire sur la fin de saison à l'ASSE, Etienne Green (20 ans) n'en finit plus de voir sa cote grimper. Si Claude Puel n'a pas encore confirmé le fait que le natif de Colchester démarrerait l'exercice 2021-22 en qualité de numéro 1, il est évident que les performances du néo-international Espoir tricolore plaide pour lui.

Déjà plus cher qu'un Wahbi Khazri ?

Face à ses débuts réussis, Etienne Green – qui a récemment vu son contrat prolongé jusqu'en juin 2024 – a vu sa valeur marchande exploser d'un coup. Alors qu'il était encore valorisé à 400 000€ lors de ses débuts face à Nîmes, Green a vu son tarif grimper jusqu'à 3,5 M€ sur le site de cotation Transfermarkt.de. Un prix qui en fait le gardien le plus cher de l'ASSE devant Bajic (1 M€), Moulin (600 000€) et Fall (300 000€).

De son côté, le CIES va même plus loin en multipliant par plus de dix le prix du joueur. Etienne Green est valorisé entre 4 et 7 M€. Si quelques joueurs comme Mahdi Camara, Adil Aouchiche, Denis Bouanga, Saidou Sow, Yvan Neyou Harold Moukoudi ou Lucas Gourna-Douath s'affichent encore dans une fourchette de prix supérieure à Green (entre 10 et 15 M€ pour les deux premiers, entre 7 et 10 M€ pour le reste), le jeune gardien est passé devant des joueurs cadres comme Wahbi Khazri (entre 2 et 4 M€)...