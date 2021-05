ASSE – Mercato : la décision de Puel pour Debuchy fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Oui, même si...

« Dans son plan de redressement économique de l'ASSE, Claude Puel est dans son rôle. Contrairement aux entraîneurs passés avant lui qui visaient le résultat immédiat, le Castrais est un pragmatique. Il sait où il peut aller et ce qu'il ne peut pas faire. Sur sa dernière année, Mathieu Debuchy émargeait à 100 000€ brut par mois, 1,2 M€ à l'année.

Certes, les Verts en avaient pour leur argent avec un latéral droit encore très performant et un leader de vestiaire. Un joueur que le club regrettera assurément. Mais en laissant filer Debuchy et Monnet-Paquet, l'ASSE récupère plus de 2 M€ hors charges. Une somme qui sera nécessaire dans l'équilibre du nouveau budget. Au niveau de l'effectif, il n'y aura pas besoin de recruter de remplaçants. Yvann Maçon va revenir et est amené à prendre le statut de titulaire à droite de la défense. « KMP » n'était lui qu'un joker.

Bien sûr qu'il manquera d'un peu de leadership et de caractère avec le départ de « capitaine » Debuchy - surtout un an après la retraite de « capitaine » Perrin – mais faire des économies est vital pour l'AS Saint-Etienne. Je rappelle juste que, lors du prochain passage devant la DNCG, le gendarme financier du foot français réclamera que les sommes indiquées au titre de ventes prévisionnelles soient provisionnées sur le compte courant du club. Comme ni Roland Romeyer ni Bernard Caïazzo ne sont en mesure de remettre au pot, il faut que les dépenses prévues soient les plus basses possibles... »

Il méritait une prolongation

« Debuchy était déçu de son sort et je le comprends, je partage sa déception. Je pense qu'il méritait de prolonger, un an de plus, et que ce n'aurait été pour lui ni une question d'argent ni une question d'être titulaire ou pas. Debuchy a fait sa saison et l'équipe a connu un gros trou d'air quand il n'était pas là. Pas un hasard. Son leadership, sa combativité ont encore fait de l'ancien Gunner un maillon fort de l'ASSE, malgré ses 35 ans et demi. En plus, il a bien fini.

Honnêtement, quand on entend Puel dire qu'il a déjà deux successeurs désignés dans son effectif avec Maçon et Sissoko, cela ne me rassure pas : parce que Maçon revient d'une grave blessure et parce que j'ai de gros doutes sur le niveau de Sissoko. On a vu cette saison que l'équipe était en grande difficulté à chacune des absences de Debuchy, faute d'autre véritable solution. Et comme en plus il n'y a pas d'argent dans les caisses, je pense qu'il aurait été plus sage de proposer un an de plus à notre valeureux guerrier. Surtout qu'il ne faut pas se tromper : on entend beaucoup parler des jeunes, de leur belle fin de saison. Mais le maintien de l'ASSE, sa remontée au classement, c'est avant tout grâce à des joueurs comme Khazri, Hamouma ou Debuchy. Pas à Aouchiche, Abi, Rivera ou je ne sais qui. Sans l'apport des cadres, pas sûr du tout que le club serait encore en L1 la saison prochaine. Drôle de façon de les récompenser. Et de tirer les leçons de ces deux saisons où les Verts ont passé le plus clair de leur temps à flirter dangereusement avec la zone de relégation... »

Laurent HESS