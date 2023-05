ASSE - Mercato : la déclaration de Krasso qui en dit long sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pourtant meilleur buteur et meilleur passeur du championnat, l'attaquant de l'AS Saint-Étienne, Jean-Philippe Krasso, n'a pas eu la chance d'être élu meilleur joueur de Ligue 2 de la saison 2022-2023 lors de la 31e cérémonie des Trophées UNFP. Mais l'Ivoirien a pu se consoler avec sa présence dans l'équipe type de la saison.

"Chaque joueur veut aller jusqu'où il peut aller"

Présent ce dimanche au Pavillon Gabriel, à Paris, pour assister à cette cérémonie des Trophées UNFP 2023, Jean-Philippe Krasso, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club du Forez, n'a pas pu échapper à la question sur son avenir. "On est tous très ambitieux et je pense que chaque joueur veut aller jusqu'où il peut aller. Je n'ai pas la réponse ce soir concernant mon avenir. Je pense que chaque joueur est très ambitieux et a envie de voir jusqu'où son football peut le mener", a répondu l'international ivoirien (4 sélections), laissant donc entendre qu'il visait plus haut que les Verts...

Fabien Chorlet

Rédacteur