ASSE – Mercato : la dernière offre pour Mostafa Mohamed (Zamalek) est tombée, Khazri aurait été proposé !

Ce n'est pas encore officiel mais l'ASSE devrait annoncer sous peu une première signature : celle du jeune gardien sénégalais Boubacar Fall. Mais le dossier chaud du moment pour Claude Puel et Jean-Luc Buisine, le responsable du recrutement, se nomme Mostafa Mohamed. A 23 ans, l'attaquant égyptien est annoncé comme le meilleur joueur de son championnat.

Selon Foot Mercato, les négociations se poursuivent. Ouvert à la vente, Zamalek demanderait 5 M€ pour libérer le joueur cet hiver et l'ASSE n'aurait proposé que 3 M€ avec 10% à la revente. Une offre jugée insuffisante par le club du Caire. De sources égyptiennes (Btolat), Wahbi Khazri aurait été proposé dans le cadre d'un échange, avec une somme d'argent non précisée. Une info à prendre avec des pincettes. Sachant que le salaire du Tunisien, supérieur à 200 000 € mensuels, semble inabordable pour le club du Caire...

Exclusive to @Btolat

source at @ASSEofficiel told me Saint-Étienne send new offer to buy @mmostafa_11 from @ZSCOfficial include wahbi khazri + some millions to convainc Zamalek pic.twitter.com/VEqB2V21QH