ASSE - Mercato : une pépite confirme avoir snobé les Verts

Auteurs de débuts remarqués avec l'ESTAC, l'ancien nimois Rafiki Saïd (23 ans) ne regrette pas son choix d'avoir rejoint le club aubois, propriété de Manchester City, plutôt que d'avoir opté pour ses autres courtisans.

« L'ESTAC, le projet le plus intéressant »

Dans L'Est-Eclair, la nouvelle pépite troyenne est revenu sur son été agité... expliquant notamment que l'ASSE et les Girondins l'avaient aussi contacté : « Tout le monde savait que je ne pouvais pas rester à Nîmes suite à la relégation du club en National. J'ai eu des touches avec Saint-Etienne, Bordeaux et à l'étranger mais j'ai opté pour l'Estac, le projet le plus intéressant ».

Battue sur ce dossier comme dans beaucoup d'autres (Livolant, Leautey), l'ASSE s'est finalement rerouté sur le lorientais Stéphane Diarra.

