ASSE - Mercato : la dernière piste de Puel pousse Debuchy vers la sortie

La saison de l'AS Saint-Etienne a prouvé à Claude Puel qu'une équipe uniquement composée de jeunes ne pouvait pas tenir la route sur la durée d'un championnat. C'est à partir de février, quand le manager des Verts a rappelé Wahbi Khazri ou que Pape Gueye s'est installé en défense centrale après son prêt de l'Olympiakos que l'équipe a commencé à redresser la barre. L'expérience est nécessaire, même au sein d'un projet misant sur la jeunesse.

Kechrida, Maçon, Debuchy… il y en aurait un en trop !

En partant de ce principe, et par ce qu'ils apprécient les deux joueurs, les supporters stéphanois aimeraient beaucoup que Puel prolonge Mathieu Debuchy (35 ans) et Romain Hamouma (34 ans), tous deux en fin de contrat en juin. Le manager avait dit qu'il se pencherait sur la question une fois le maintien assuré. On y est. Mais pour le latéral droit, ça semble plutôt mal embarqué au vu de la dernière rumeur…

France Football assure en effet que l'ASSE a des vues sur le latéral droit Wajdi Kechrida, international tunisien évoluant à l'Etoile du Sahel. En fin de contrat, il est suivi par le Besiktas, des clubs italiens, Montpellier mais surtout Saint-Etienne, qui l'aurait supervisé à plusieurs reprises. Le fait qu'il soit libre est un élément de plus à prendre en compte. S'il était recruté, Claude Puel tiendrait trois latéraux droit dans son effectif entre Kechrida, Yvann Maçon et Mathieu Debuchy. Il faudrait forcément en laisser partir un…