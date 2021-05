ASSE - Mercato : la durée du contrat de Kechrida dévoilée

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Toujours pas officiel, mais de plus en plus sérieux. Comme notre site vous l'a révélé il y a une semaine désormais, l'ASSE a bel et bien accéléré sur le dossier Wajdi Kechrida. Un nouveau média tunisien, Ettachkila, confirme depuis quelques minutes qu'un accord de principe a été trouvé entre l'international tunisien et le club du Forez.

Mieux, on apprend également que la durée du contrat serait de 4 ans. Un contrat qui ne devrait plus trop tarder à être signé.