ASSE - Mercato : la future destination de Bouanga se précise

Ce dimanche midi, nous avons relayé l'information de Mohamed Toubache-Ter au sujet de Denis Bouanga. L'insider a écrit : "Bouanga a normalement joué son dernier match avec Los Angeles, hier en Finale MLS. Désireux de faire son retour en Europe, désir guidé par une volonté familiale, il fait l’objet de convoitises en L1 mais pas que. À 9/10M€, c’est vendu". L'OL, courtisan de longue date, serait sur les rangs alors que le Franco-Gabonais est associé depuis longtemps à l'OM, dont il est fan.

Rennes sur les rangs ?

Interrogé par des supporters, Toubache-Ter en a dit un peu plus sur l'avenir de Bouanga : "Des clubs de L1 qu’on voyait haut mais qui sont dans le dur. Pas de Premier League pour le moment. Plutôt Liga et Serie A". L'OL mais aussi le Stade Rennais correspondent aux clubs "dans le dur". L'insider précise que Montpellier s'est intéressé à l'ancien Nîmois mais que le prix réclamé par le LAFC a refroidi les dirigeants héraultais. La liste des courtisans à l'ancien Stéphanois s'est quelque peu réduite. Plus que trois semaines avant de connaître sa future destination !

