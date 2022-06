ASSE - Mercato : la liste des courtisans de Neyou dévoilée !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE va sans enregistrer plusieurs départs lors du mercato estival. Les Verts ont été relégués en Ligue 2 et de nombreux joueurs vont profiter de l’intérêt suscité pour partir et évoluer à un niveau plus élevé la saison prochaine. Le milieu de terrain camerounais Yvan Neyou pourrait quitter le club stéphanois cet été et la liste de ses courtisans a été dévoilée !

Selon Foot Mercato, deux clubs de Ligue 1 aimeraient accueillir le joueur de l’ASSE : Montpellier et Angers. En Belgique, le club de Antwerp est aussi intéressé, tout comme plusieurs clubs turcs dont les noms n’ont pas fuité.

Sous contrat jusqu'en 2024, Neyou est estimé à 3 millions d'euros par Transfermarkt.

Adam Duarte

Rédacteur