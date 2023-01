ASSE - Mercato : la liste des indésirables s'élargit

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

29 joueurs sous contrat professionnels avaient quitté l'ASSE l'été dernier. Mais combien feront leurs valises cet hiver ? Une certitude : Yvann Maçon devrait vite faire des émules. C'est en tout cas ce qu'espèrent les dirigeants. Comme Loïc Perrin l'a expliqué, des discussions sont menées pour trouver des solutions, notamment avec Gabriel Silva. A 31 ans, le Brésilien, plus gros salaire de l'effectif, n'a disputé que 6 matches lors de la première partie de saison, dont seulement 3 titularisations, et son profil ne colle pas au système de jeu de Laurent Batlles. Pour l'inciter à partir cet hiver, alors que son contrat se termine en juin, les dirigeants ont décidé de l'écarter. Comme Silva, Sergi Palencia, gros salaire de l'effectif lui aussi, n'entre plus vraiment dans les plans, ce que Batlles lui avait indiqué dès son arrivée. Le latéral espagnol a peu joué lors de la première partie de saison et l'arrivée à son poste de Dennis Appiah lui bouche encore un peu plus l'horizon.

Silva et Palencia poussés dehors, Dreyer déclassé

La venue de Gautier Larsonneur crée un autre embouteillage chez les gardiens de but, et l'ASSE espère trouver une solution pour Etienne Green et/ou pour Matthieu Dreyer. Rentré en retard de vacances, l'ancien Merlu a été sorti du groupe après sa prestation catastrophique à Annecy (1-2). Peut-être a-t-il joué son dernier match en Vert le 26 décembre, Batlles ayant opté pour le jeune Boubacar Fall en doublure de Gautier Larsonneur. Concernant Green, les dirigeants l'ont proposé à plusieurs clubs, notamment à Valenciennes, et Lorient s'est manifesté pour un prêt avec option d’achat afin de pallier la grave blessure d’Yvon Mvogo, son gardien titulaire. Autre embouteillage : la défense centrale. Depuis le départ de Claude Puel, Saidou Sow chauffe le banc et le club, qui a évoqué des soucis de comportement, aimerait le prêter. Le Havre est intéressé. Mickaël Nadé, sollicité notamment par un club turc, fait partie lui aussi des joueurs pour qui la porte pourrait s'ouvrir. Et une réflexion est menée par rapport à Abdoulaye Bakayoko, que l'ASSE envisagerait de prêter. Surtout si un nouveau défenseur central venait à rejoindre l'effectif sur la fin du Mercato. Enfin, l'ASSE espère trouver une solution pour Charles Abi, sous contrat jusqu'en juin 2024, via un prêt ou un transfert. Une formation de L2 et deux clubs belges seraient disposés à accueillir l'attaquant en prêt, lui qui a vécu une première partie de saison blanche, mis à l'écart du groupe pro après s'être présenté ivre au centre d'entraînement en octobre dernier.