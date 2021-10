ASSE - Mercato : la mise au point de Denis Bouanga sur son intérêt pour l'OM

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

« Pourquoi pas jouer un jour avec lui, à l'OM ou ailleurs, parce qu'on se connait bien, il connait mes déplacements et je sais que sa qualité de passe et sa vision du jeu me permettraient de me régaler » : voilà ce qu'a opublié Le Foot après un entretien avec Denis Bouanga dans lequel l'ailier de l'ASSE évoquait son amitié avec Mattéo Guendouzi.

Mais ce lundi soir, Bouanga a apporté quelques précisions, de taille... « Cessez un peu vos raccourcis, soutient-il sur son Twitter. Mattéo Guendouzi est un ami proche en plus d’être un super joueur. Je lance aucun appel du pied! Je suis à fond Encore une fois, je réponds à des questions datant de Juin/Juillet pour déformer mes réponses en octobre… » Dont acte, même si l'on notera que Guendouzi n'avait rejoint l'OM que début juillet...

