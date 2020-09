ASSE - Mercato : la nouvelle offre de Leicester ne serait pas pour Fofana

Le jeu de dupes continue. Du moins tant que les dirigeants de l'ASSE ne sortiront pas du silence ahurissant qui est le leur depuis plusieurs semaines. Wesley Fofana, courtisé par le club anglais de Leicester depuis des semaines, demeure plus que jamais sur le devant de la scène. En cause, du moins si l'on en croit le quotidien l'Equipe, une nouvelle offre des Foxes qui serait, et le conditionnel est de rigueur, monté à 40 millions d'euros.

Toujours selon le quotidien sportif, cette dernière proposition ferait cette fois réfléchir au sein même du club du Forez. Et Claude Puel, l'entraîneur des Verts également managers ne serait pas (ou plus) soutenu par les deux présidents dans sa volonté de fermer la porte au défenseur central.

Un dossier complexe

Seul souci, comme si ce dossier n'était pas assez complexe, le quotidien local de Leicester, The Leicester Mercury, donne ce matin une information radicalement différente que celle de l'Equipe. Le club anglais, en effet, augmenterait bien une offre mais au sujet du défenseur central de Burnley, James Tarkowski.

Difficile, dans ces conditions, de dissocier le vrai du faux. Et tant que les dirigeants de l'ASSE n'expriment pas publiquement leur intention, le flou sera persistant. Jusqu'au 5 octobre prochain, minuit.