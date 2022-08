ASSE - Mercato : la perle rare a signé, rebondissement dans le dossier Lefort, le FC Nantes se lance sur une ex piste en attaque !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Et une recrue de plus à l’ASSE ! Ibrahima Wadji s’est engagé ce matin avec le club du Forez pour une durée de trois ans. L’attaquant, au profil assez rapide et de profondeur, reste sur une saison pleine avec Qarabag (30 matches, 20 buts toutes compétitions confondus la saison passée) en étant notamment décisif en qualifications de Ligue des champions (4 buts en 8 matches).

L’attaquant sénégalais (27 ans), suivi par l’ASSE depuis plusieurs mois, a privilégié le club forézien alors qu'il était pisté par plusieurs formations européennes, turques et au Moyen Orient. Cette piste met fin au dossier menant à Ryan Mmaee... relancé par le FC Nantes !

« Le FC Nantes s’est bien positionné sur le dossier de Ryan Mmaee mais s’est opposé à un refus clair du Ferencvaros qui ne souhaite pas vendre ses joueurs internationaux avant le Mondial au Qatar, affirme le journaliste de RMC Sport Sacha Tavolieri. L’idée étant de vendre à la valeur marchande la plus haute. »