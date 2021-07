ASSE - Mercato : la première recrue de l’été en route pour Saint-Étienne !

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Les priorités de l’ASSE au mercato sont au nombre de trois : un défenseur latéral, un arrière central et un attaquant. Le latéral, qui devra nécessairement être libre, aura pour mission de remplacer Mathieu Debuchy, non conservé. Puel compte à ce jour deux solutions : Yvann Maçon et Miguel Trauco, alors qu'il ne fait pas confiance à Gabriel Silva.

Il y a plus d'un mois, et comme nous vous l'avons révélé, le club du Forez avait trouvé un accord avec Wajdi Kechrida, en fin de contrat et donc libre à l'Etoile du Sahel. A-t-il été sollicité par d'autres clubs lui promettant une prime à la signature plus importante comme cela a été évoqué ? Possible, même si le discours en Tunisie à ce jour est de dire que l'accord vaut toujours. Et que le joueur pourrait donc débarquer dans le Forez, dans les prochains jours. Voire aujourd’hui.

Selon le média tunisien Foot24, Kechrida s’envole en effet ce lundi’hui pour Saint-Étienne pour passer ensuite sa visite médicale avant de signer un contrat de 4 ans avec les Verts. Mahmoud Missaoui, spécialiste des transferts en Tunisie, confirme l'imminence de son arrivée : « Le stylo est finalement en main, Kechrida se trouvera en France aujourd’hui pour les visites médicales.»

✈️ Wadji Kechrida s’envole aujourd’hui pour Saint-Etienne. Selon le média tunisien Foot24, le latéral international passera ensuite sa visite médicale avant de signer un contrat de 4 ans avec l’#ASSE.



Restons toutefois prudent sur le dénouement de ce dossier. — Sainté Inside (@SainteInside) July 5, 2021