ASSE - Mercato : la preuve qu'Allan Saint-Maximin n'a toujours pas digéré son départ des Verts

Entre Allan Saint-Maximin et l'AS Saint-Etienne, l'histoire a ressemblé à une grande incompréhension. L'ailier a débarqué chez les Verts en 2011, à seulement 14 ans, y a passé deux saisons au centre de formation avant d'être lancé chez les pros le 29 août 2013, devenant à 16 ans, 5 mois et 17 jours, le 3e plus jeune joueur à revêtir la tunique verte au plus haut niveau.

"Newcastle, je m'y sens chez moi"

Mais la suite de l'aventure chez les Verts a été beaucoup plus compliquée. Entre le jeune homme fougueux, au fort caractère, et un Christophe Galtier qui attendait davantage de rigueur de sa part, il y a eu des étincelles et beaucoup d'incompréhension. Ayant abouti à un transfert à l'AS Monaco à l'été 2015, alors que Saint-Maximin avait à peine 18 ans. Une certaine amertume semble s'être installée chez lui puisqu'hier soir, au moment de commenter sa prolongation à Newcastle jusqu'en 2026, il a omis de parler de l'ASSE !

« J’ai joué pour beaucoup de clubs, Monaco, Nice, en Allemagne (Hanovre), mais Newcastle, je m’y sens chez moi. Dans tous les clubs où j’ai été, les fans m’ont aimé, mais pas comme ceux de Newcastle. » Un simple hasard ?