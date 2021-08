ASSE – Mercato : la prolongation de Gourna se précise... mais deux grands d'Europe le veulent !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

L'info est signée Fabrizio Romano. Selon le spécialiste italien des transferts, Lucas Gourna Douath et l'ASSE ont trouvé un accord total pour la prolongation du jeune milieu de terrain. Gourna, qui fêtera ses 18 ans ce jeudi, s'apprête à parapher un nouveau bail jusqu'en 2025.

Une bonne nouvelle pour les Verts, mais l'avenir de la pépite reste incertain. En effet, la même source annonce que deux nouveaux grands clubs européens sont sur les rangs : Chelsea et Dortmund.

