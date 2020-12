ASSE – Mercato : La prolongation de Romain Hamouma fait (encore) débat

Attendons la fin de saison

« Si je peux comprendre l'impatience de Romain Hamouma à régler la question de son avenir, je me mets aussi à la place du club. Aujourd'hui, le foot français est dans une grande incertitude avec la crise du Covid et l'épisode Mediapro. D'ici quelques semaines, peut-être que chaque euro comptera lorsqu'il faudra sauver le club de la faillite. De par son âge avancé (33 ans), Hamouma ne représente plus une valeur marchande potentielle pour les Verts. De plus, étant donné qu'il dispose d'un contrat de reconversion à l'ASSE, le natif de Lure sera forcément attaché à l'idée d'attendre le plus tard possible une éventuelle prolongation avant de donner sa réponse à un autre club.

Prolonger les joueurs pour services rendus, c'est bien. Cela montre les valeurs d'un club. Mais le mieux c'est encore de prolonger des gens quand on a la certitude qu'ils peuvent encore rendre des services. Durant ses huit années à l'ASSE, Romain Hamouma a quand même souvent été blessé, notamment avec des soucis récurrents au mollet. Cette saison, ses pépins physiques semblent derrière lui et ses performances au dessus de la moyenne. Reste que, pour l'heure, le recul n'est que sur 12 matches.

S'il est en capacité de faire une saison régulière, à hauteur ou meilleure que les précédentes, alors oui il faudra prolonger Romain Hamouma. Ne serait-ce que pour accompagner les jeunes. Mais prendre une décision aujourd'hui (alors que l'ancien Caennais est plutôt dans une bonne période) ne me paraît pas la meilleure chose à faire. »

Alexandre CORBOZ