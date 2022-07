ASSE - Mercato : les Verts tiennent leur quatrième recrue estivale ! (officiel)

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Dans les tuyaux depuis quelques jours, L'ASSE vient bel et bien d'officialiser la venue de Mathieu Cafaro. Le milieu de 25 ans quitte le Standard Liège et s'engage avec Les Verts dans un prêt avec option d'achat. Le milieu offensif formé au Stade de Reims vient renforcer l'effectif de Laurent Batlles et évoluera certainement sur une aile dans le 3-4-3 du technicien stéphanois.

La quatrième recrue stéphanoise a livré ses premiers mots en Vert sur le site officiel du club : "Je suis très heureux de rejoindre un club comme l'AS Saint-Étienne. Mes premiers pas ici se passent très bien. J'attends désormais avec impatience de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de débuter cette saison avec ce maillot Vert."