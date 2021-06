ASSE - Mercato : la recrue idéale de Puel déjà connue ?

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’actualité autour de l’ASSE est bien calme depuis quelques jours. Si des rumeurs autour de la vente ont repris de l’épaisseur récemment, avec notamment une possible arrivée de Thiago Motta dans la roue de Mathieu Bodmer, le mercato n’a pas encore levé les foules dans le Forez.

Et pour cause, le club ligérien attend son passage le 27 juin devant la DNCG pour savoir quelle enveloppe sera allouée au recrutement estival. En attendant, les spéculations peuvent se poursuivre. Et EVECT a lancé les hostilités il y a quelques jours en demandant à ses lecteurs « quelle doit être la priorité du recrutement de l'ASSE ? »

Sur près de 1500 votants, une écrasante majorité (82,7%) a penché pour voir l’ASSE prioriser l’arrivée d'un attaquant. Derrière, un défenseur central (10,7%), un latéral (3,8%) et un ailier (2,9%) restent dans l’esprit des supporters pour la saison prochaine. Reste à savoir si Claude Puel partagera ces avis.

🤔 Quelle doit être la priorité du recrutement de l'#ASSE ? (Expliquez-nous votre choix sous le tweet). — Envertetcontretous (@Site_Evect) June 11, 2021