ASSE - Mercato : la solution aux problèmes défensifs de Puel a filé ailleurs

Depuis le début de la saison, Claude Puel rencontre de très nombreux problèmes à la tête de l'ASSE. En défense, en milieu, en attaque, tous les secteurs sont touchés. Mais le poste de latéral gauche est vraiment un souci permanent. Un temps, le manager des Verts pensait avoir trouvé son bonheur en mettant le droitier Yvann Maçon dans ce couloir. L'ancien Dunkerquois a réalisé un début de saison très intéressant mais il s'est blessé et sera out jusqu'à la fin de la saison. Actuellement, Puel fait appel à Miguel Trauco, qu'il apprécie moyennement à cause de ses carences défensives.

Expérience, sûreté défensive, il représentait tout ce que Puel recherche

Une solution s'était pourtant offerte à Claude Puel. Sans club depuis la fin de son aventure turque, à Basaksehir, Gaël Clichy s'entraînait depuis cet été avec le club amateur de Thonon Evian Grand Genève FC. Il avait fait un gros appel du pied aux Verts après la blessure de Maçon. Mais l'ASSE a fait la sourde oreille et le défenseur de 35 ans vient de s'engager avec le Servette, dernier du championnat suisse.

Dommage car, au niveau de l'expérience et des qualités défensives, Clichy représentait tout ce dont Puel a besoin actuellement. Mais peut-être que son salaire, élevé depuis ses expériences à Arsenal et à Manchester City, ne cadrait pas avec des finances exsangues…