ASSE – Mercato : la vente de Denis Bouanga fait débat chez les Verts

Georges, Saint-Étienne :

« Je dirais que c'est le bon moment uniquement lorsque l'on mettra un nom en face pour le remplacer. Ça reste un bon joueur qu'il faut remplacer par un très bon joueur. Même s'il reste sur une saison en demi-teinte, à l'image de l'équipe. Perdre un joueur comme Bouanga, sans le remplacer par au moins l'équivalent, serait une grave erreur pour le club. »

Arnaud, Hérouville-Saint-Clair :

« Oui. D'abord, il faut dire que Denis Bouanga a réalisé une saison moyenne. Il n'a pas été assez régulier et décisif. Je m'attendais vraiment à une confirmation de sa part, compte tenu de la saison précédente. Mais là, j'ai l'impression qu'il a fait son temps sous le maillot vert. En plus, il a été chahuté par des pseudos supporters, ce qui l'a peut-être déstabilisé. Je trouve que c'est regrettable, parce qu'il a tout pour réussir ici. C'est un joueur qui joue énormément sur l'affectif et le mental. On l'a senti un peu fragilisé. Par rapport au manque d'argent pour recruter cet été, il va certainement falloir le faire partir. Et l'argent de ce transfert pourrait être utile pour recruter un véritable avant-centre, que l'on attend avec impatience depuis plusieurs années. »

Antoine, Saint-Étienne :

« Non, en tout cas j'espère qu'il ne partira pas durant ce Mercato ! Il a encore sa place chez nous. Même s'il n'a pas été très régulier, ça reste un joueur important de l'effectif. Il est explosif, et on n'a pas beaucoup de joueurs qui ont le même profil. J'aimerais qu'il reste encore au moins une saison, et après on verra pour une éventuelle vente. »

Hugo, Firminy :

« Pas forcément. Même si sa saison a été plutôt difficile, il peut encore beaucoup apporter à l'équipe. Reste à savoir si le club est dans l'obligation de le vendre. Mais pour moi, on doit le conserver encore au moins une saison. »

Kévin, Limoges :

« Non, je ne pense pas que ce soit le bon moment. Il sort d'une saison en dents de scie, et je pense qu'il va vouloir se rattraper la saison prochaine, pour montrer son vrai visage. Donc ce serait une erreur de le vendre cet été. »

Camille, Perpignan :

« Denis Bouanga sort d'une saison compliquée. Mais il reste un très bon joueur, capable de réaliser de grands matches. Selon moi, la confiance est l'élément qui lui a manqué cette saison pour parvenir à son meilleur niveau. Ce serait une erreur de le vendre. S'il retrouve de la confiance, il va retrouver son niveau d'avant, j'en suis sûr. Avec de nouvelles recrues en attaque, je pense qu'il pourrait s'épanouir à nouveau dans cette équipe. S'il souhaite continuer chez nous et qu'il croit au projet du club, il ne faut pas qu'il parte. »

Jérémy, Beauchastel :

« Je suis assez partagé. D'un côté, je me dis que ce serait dommage de perdre un joueur aussi rapide et puissant. Surtout s'il veut encore jouer sous le maillot vert. En plus, il sera forcément revanchard par rapport à sa saison mitigée. Vu le peu de moyens que l'on va avoir pour recruter, ça va être compliqué de trouver un meilleur joueur que Bouanga. D'un autre côté, je me dis que si sa côte sur le marché des transferts est encore haute, ce serait peut-être le moment de le vendre et de faire une plus-value. Car s'il reste et qu'il réalise une saison similaire, on ne pourra peut-être plus espérer une vente à plus de 10 millions d'euros, c'est certain. »

Adrien, Gaillac :

« Non. Je pense qu'il devrait rester encore un an, pour qu'il fasse une meilleure saison que celle qui vient de se terminer. Puis, maintenant que l'équipe se connaît bien, il serait préférable de perdre le moins de joueurs possibles et recruter quelques joueurs à des postes clés. Mais on ne doit pas vendre Denis Bouanga. En plus, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, comme de nombreux supporters stéphanois. »