ASSE – Mercato : la vente de Lucas Gourna-Douath en fin de saison fait débat chez les Verts

Bien sûr que non

« Après Saliba il y a un an et demi, après Fofana l'été dernier, Lucas Gourna sera-t-il la prochaine pépite à quitter l'ASSE ? La question se pose évidemment vu l'état des finances. Mais on parle d'un joueur de 17 ans, et je n'ose imaginer que l'ASSE en soit réduite à vendre ses bijoux de famille avant même leur majorité. Quel cruel manque d'ambition ce serait ! Déjà que Saliba et Fofana sont partis avant leurs 20 ans, comme Saint-Maximin avant eux ou encore Pierre-Gabriel, autant de jeunes « sacrifiés » peu après leurs débuts chez les pros afin de renflouer des caisses mises à mal par la gestion catastrophique de la direction, les erreurs de recrutement, la flambée de la masse salariale, etc... Donc non, l'ASSE ne doit pas vendre Gourna dès cet été, pour répondre à la question du débat. Mais je ne mettrais pas ma main à couper qu'elle ne le fera pas. Elle serait même capable de s'en réjouir, comme elle l'a fait dans les médias après les ventes record de Saliba et Fofana. Ce que j'avais trouvé vraiment pathétique... »

Laurent HESS

Aura-t-elle le choix ?

« Dans un marché Covid sinistré, l'ASSE n'aura sans doute pas les moyens de cracher dans la soupe. On le sait, ni Bernard Caïazzo ni Roland Romeyer ne sont en mesure de remettre au pot pour éponger les pertes d'exploitation liées à l'absence de supporters ou au désistement de Mediapro. Cette année, Saint-Etienne affichera des pertes d'exploitation avoisinant les 35 M€. Pertes auxquels il faut ajouter les crédits bancaires réalisés depuis 2018 pour financer l'équipe.

Aujourd'hui, le trou de l'ASSE est important. A peine comblé par les grosses ventes de William Saliba à Arsenal et de Wesley Fofana à Leicester City. Avec un modèle économique dont l'équilibrage est basé sur la cession de joueurs, l'offre et la demande régiront le plan Mercato de l'ASSE. Et, même si Claude Puel risque de s'agacer de devoir céder un élément qui n'aura ses 18 ans qu'en août, y a-t-il vraiment d'autres choix et d'autres valeurs bankables dans l'effectif ?

C'est malheureux mais Lucas Gourna-Douath est formé et utilisé pour redresser l'équilibre économique de l'ASSE. Pas pour être un porte-étendard de la formation verte comme pouvait l'être un Loïc Perrin. Par rapport aux autres joueurs en devenir de l'effectif ligérien, celui que l'on comparait plus jeune à Paul Pogba a un temps d'avance aux yeux des recruteurs étrangers. Il plait déjà à l'Angleterre et devrait pouvoir permettre de faire rentrer au moins 20 M€ en caisses. C'est le seul joueur du groupe dans ce cas. Alors oui, sans doute qu'il rapportera plus plus tard mais le temps est un luxe que n'a pas Saint-Etienne aujourd'hui. »

Alexandre CORBOZ